Для чего Киеву бездарно стачивать свой и без того скромный ударный потенциал в бесперспективных атаках вне зоны СВО, вопрос уже не к военным экспертам, а к профильным медицинским специалистам.

Владимир Зеленский отдал приказ украинскому Генштабу провести атаку в приграничном пространстве. Но ситуация, в которой попытки сделать России «больно», совсем не похожа на ту, в которой это получилось бы сделать: на дворе не 2023-й год и даже не 2022-й – доминирует на поле боя не украинская армия, а российская, плюс резервов по вполне объективным причинам больше у ВС РФ. Это касается количества танков, самолётов, артиллерии, боеприпасов и живой силы. Но вместо вполне себе логичного решения удержать хотя бы те территории, где украинская оборона оставляет желать лучшего, например в Донецкой области на покровском, торецком и часовояровском направлениях, главком Александр Сырский создал сводную ударную группу и направил её поближе к государственной границе с Курской областью. Именно так российское МО получило прекрасную возможность не играть в догонялки со своими украинскими визави в вопросе уничтожения дефицитной иностранной бронетехники, а вывести её из строя прямо под боком своих приграничных разведывательных дронов. Что и было сделано с тремя немецкими БМП Marder. Мимо чего не мог пройти мимо германский военный блогер Юлиан Репке.





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Вполне добротная БМП вооружена 20-мм автоматическим орудием RH 202 и 7,62-мм пулемётом MG





Зарубежный журналист написал, что ВСУ лишились трёх гусеничных ББМ, чье уничтожение не плод выдумки российского командования, а вполне реальное событие, подтверждаемое кадрами объективного контроля.





Нет лучшего способа подставить западную помощь под удар, чем подвинуть её поближе прямо к российской границе. Источник изображения: Министерство обороны РФ





Как выразился Репке, российским военнослужащим даже не пришлось тратить дорогостоящие противотанковые ракеты, а хватило нескольких дешевых fpv-коптеров, сделавших непригодными немецкие БМП лишь несколькими своими удачными попаданиями.