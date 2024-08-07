Как сказал бы Кличко: выйти к своим смогут не только лишь все.

Украинские подразделения, участвующие в удержании поселения Нью-Йорк (Новгородское), расположенного на горловском оперативном направлении, находятся внутри оперативных клещей российской армии. Такими сведениями поделились силовики с журналистами из ТАСС. Ряд сил ВСУ, находящихся внутри периметра, испытывают дефицит резервов, боевой техники и боеприпасов.

Успехи российских штурмовиков, продолжающих продвигаться в бывшем Новгородском, подтверждаются и визуально, когда на одной из местных школ солдаты бывшего батальона «Сомали», а ныне одной из бригад ВС РФ, установили триколор.

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Об успехах отечественных штурмовых групп, действующих на торецком векторе атаки в Нью-Йорке рассказали и на украинском ресурсе Deep State.

Наступление к Нью-Йорку идёт и с н.п. Южное, тем самым в перспективе подвергая украинский гарнизон шахтёрского посёлка попаданию в котёл.

Сам населённый пункт расположен в 10 км от более крупного Торецка. И уже по словам чиновника ДНР Игоря Кимаковского, для увеличения темпов продвижения, Нью-Йорк штурмуется не в ходе рискованных лобовых атак, а при помощи флангового продвижения, тем самым существенно снижая оперативные возможности ВСУ.