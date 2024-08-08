За сутки вторжения ВСУ в российское приграничье были выведены из строя 54 различных бронемашины, включая танки, ББМ, САУ и иной транспорт.

Польская САУ «Krab», переданная украинской армии, совершила свой последний боевой поход, добравшись до российского приграничья в Курской области. Иностранную бронетехнику на вооружении ВСУ уничтожил ударный дрон «Ланцет». Информация о том, что на один польский «Краб» у украинской армии стало меньше, подтвердили в российском МО, где в качестве доказательств, добавили в Сеть кадры объективного контроля, записанные БПЛА S350M «Supercam». Именно этот дрон с мультиспектральным оптико-электронным блоком ГОЭС-451М запечатлел, как была сражена иностранная самоходка.





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Тяжелая версия Ланцета способна пролететь до 80 километров и несёт боевую часть до 3 килограмм. Мощи последней достаточно даже для поражения танков НАТО.

На представленном видео отчетливо видно, что даже использование средств визуальной маскировки не помогло украинскому экипажу 155-мм зарубежной самоходной гаубицы, барражирующий боеприпас всё равно нашёл свою цель и заставил выйти технику и личный состав «из чата».





Кажется свой самый главный экзамен по визуальной маскировке экипаж польской САУ всё-таки не сдал.





Согласно докладу руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину, только за сутки вторжения ВСУ в российское приграничье были выведены из строя 54 различных бронемашины, включая танки, ББМ, САУ и иной транспорт.









Весомую роль прореживании украинской рейдовой группировки сыграл ОТРК «Искандер», чьи ракеты в кассетном и осколочно-фугасном исполнении не раз и не два накрывали технику ВСУ мощным осколочным полем на марше и на стоянке.