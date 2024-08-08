К настоящему часу уже как минимум 15 ракет атаковали позиции ВСУ.

Благодаря кадрам объективного контроля стало доступно видео поражения места сосредоточения техники ВСУ, неудачно замаскированной в лесопосадке в приграничье рядом с Курской областью.

Как сообщается в пресс-релизе от российского МО, «Искандер-М» атаковал бронированную технику украинской армии, по результату успешной атаки подразделения ВСУ лишились части боевых машин.

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Как пишет ТГ-канал «Русское оружие», удар был нанесён кассетной боевой частью 9М723-1К5, об этом говорят малые фонтанчики множества разрывов.





Помимо ОТРК "Искандер" в поражении личного состава и различной бронетехники ВСУ в приграничной операции участвуют и РСЗО.





За сутки по украинским колоннам с техникой было нанесено по меньшей мере 15 ударов квазибаллистическими ракетами «Искандер», где в качестве БЧ использовались не только кассетные боеголовки, но и применялись и осколочно-фугасные части 9М723-1К5.









Об оперативной обстановке на территории приграничного курского района рассказал Владимиру Путину генерал армии и глава российского Генштаба Валерий Герасимов. По словам героя России, ВС РФ блокировали передовые группы ВСУ и и не дали им продвинуться.





Подсвечены ББМ украинской армии. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





К настоящему часу боевая операция продолжается. В ударах по украинским войскам из наземных тяжелых систем используются и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», задействующие управляемые боеприпасы.