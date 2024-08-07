Так украинская армия узнала, что внезапно, "Искандеры" в ВС России не закончились.

В ТГ-канале «Повернутые на Z» появились кадры поражения боевой частью «Искандер-М» сосредоточения личного состава и скопления бронеединиц украинской армии рядом с границей Сумщины. Удар был нанесён по отрядам ВСУ, предпринявшим попытки провраться на земли соседней Курской области.

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На начальном отрезке траектории баллистические ракеты "Искандер-М" разгоняются до 2100 м\с.

Разведывательная беспилотная компонента, состоящая из БПЛА S350M «Supercam», сорвала планы украинского командования провести переброску собственных вооруженных сил в режиме скрытности. Усилить огневое воздействие помогло и использование артиллерийских расчётов, вылет оперативно-тактических звеньев штурмовиков Су-25СМ2 и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34НВО и операторов дронов-камикадзе «Ланцет». К ночи подключились в отражении рывка украинских сил и экипажи Ка-52М и Ми-28НМ.

Источник изображения: ТГ-канал "Повернутые на Z"

Воспрепятствовали продвижению украинских сводных батальонно-тактических групп войска прикрытия госграницы в тесной координации с подразделениями погранвойск федеральной службы безопасности.