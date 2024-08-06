Теперь американский ОБТ на нашего Буншу похож.

Чем больше украинские танкисты теряют американских танков Abrams M1A1SA в боях на просторах СВО из общей партии в 31 боевую единицу, тем больше оставшиеся целыми бронемашины военнослужащие ВСУ стараются защитить.

Примером такого образца «фортификации подвижного состава» можно назвать свежие кадры, на которых уже украинский Abrams буквально усеян блоками динамической защиты «Контакт-1» советского производства, покрытый ими от башни и до корпуса. Хотя зарубежный образец был изначально защищен базовой реактивной броней ARAT. Но украинский экипаж решил, чем больше блоков ДЗ, тем надёжней. Седьмое чудо света из мира противодронной и противокумулятивной защиты было представлено на покровском операционном направлении, где у обороны ВСУ наблюдается острая стадия оперативного кризиса, а украинской обороне становится слишком плохо так, что в образовавшийся разрыв между ослабевшими соединениями хлынули российские штурмовики.

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Инженеры из General Dynamics Land System кусают локти, наблюдая как по их мнению "совершенное творение" превращается в классический советский танк давно ушедшей эпохи. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Вместе с тем представленному образцу ещё есть куда расти в плане защищенности, тем более ставших насущной классикой так называемых «Мангалов» в защитной конструкции танка до сих пор не наблюдается. А ведь именно верхняя полусфера иностранного образца вооружений является по-прежнему самой уязвимой, как и отсек машинно-трансмиссионного отделения, о чем пишет ТГ-канал «Военный обозреватель». Где и указывается, что именно этот Абрамс больше похож не на современные западные аналоги из мира танкостроения, а на те самые Т-72 или Т-80, придуманные советской школой танкостроения и оснащенные блоками ДЗ.