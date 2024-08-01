Правда кроме фотографий американского истребителя, притом сделанных достаточно грубо, у западной прессы в качестве доказательств F-16 на Украине, больше ничего и нет.

Популярная британская газета The Telegraph уверена, что на минувших днях на Украине имел место факт первого боевого применения американских боевых самолётов. В публикации издания утверждается, что «долетевшие» спустя год обещаний Белого дома до украинской территории зарубежные F-16, стали самым настоящим подарком для угасающих надежд официального Киева, вынужденного довольно скупо комментировать действительные успехи на поле боя российской армии, слишком наглядно демонстрирующей, что такое реальные достижения. Чем, в свою очередь, не могут похвастаться последние два года украинские военные.

Вместе с тем, согласно утверждению британских журналистов, F-16 не просто добрались до Украины в качестве срочной военной помощи, но уже успели отметиться как самостоятельные боевые единицы, примерив на себя роль мобильного ПВО.

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И как пишет специализированный блог "Русское оружие", если сам факт перехвата и имел место быть, с наибольшей вероятностью для нейтрализации отечественных ракет Х-101 могли использоваться боеприпасы класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II "Sidewinder".

Ведь именно многочисленное вооружение зарубежного истребителя, исполняющего многоликую роль, благодаря своей высокой подвижности и крупному ассортименту боеприпасов, способно не только атаковать наземные позиции или оппонентов в воздушной среде, но и выступать в амплуа перехватчика.

Как объяснили анонимные источники британского издания, Киеву западные союзники пообещали передать американские самолёты не позже последнего числа июля, и обещание европейские страны выполнили. Правда повод для радости у Киева не совсем полноценный – количество отправленных боевых единиц слишком незначительно, о чем информирует своих читателей ИА Bloomberg.