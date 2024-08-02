Авиационные боеприпасы с выдающимися тактико-техническими характеристиками использовались во время учений нестратегических ядерных сил ВС РФ.

В ходе проведения 3-го этапа учений нестратегических ядерных сил ВС России была продемонстрирована отработка использования ракет Р-37М класса «воздух-воздух», относящихся к подклассу сверхдальнобойных авиационных боеприпасов. Но самое удивительное в репортаже от отечественного МО было то, что вместо классической осколочно-фугасной боевой части в боекомплект ракеты была интегрирована ядерная боевая головка, мощность взрыва которой эквивалентна нескольким «тротиловым» килотоннам. О ракете с ядерной БЧ и её потенциальных возможностях во время отражения массированных атак бомбардировочной и разведывательной авиации вероятного оппонента рассказывается в свежей публикации Телеграм-блога «Русское оружие».





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Авиационная управляемая ракета Р-37М в экспортной модификации "РВВ-БД". Источник изображения: vympelmkb.com





Авторы канала рассказали, что вооруженные переоснащенными ракетами высокоскоростные перехватчики МиГ-31БМ, поднялись в воздух и сделали контрольный тренировочный полёт. О том, что высотный самолёт был вооружен спецверсией управляемого снаряда, засвидетельствовал факт «размытого» фона в районе фюзеляжа. Именно там находились боеприпасы с активными РЛС головок самонаведения.





Взлёт высотного скоростного перехватчика МиГ-31Б с дальнобойными ракетами Р-37М во время "ядерных учений" .Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"





Как объясняется в публикации, один выстрел подобной ракеты «выключает» в диапазоне большого радиуса стратегические ракеты оппонента, такие как AGM-86B и BGM-109G, оснащенные термоядерными боевыми частями. Для нивелирования угрозы таких особо опасных воздушных снарядов достаточно лишь детонации одной БЧ Р-37М – производимый при этом делением атомных ядер мощный электромагнитный «резонанс» на корню разрушает работу чувствительных электронных блоков западных ракет. Так же залп отечественной дальнобойной ракеты с максимальным расстоянием запуска в 300 км и гиперзвуковой скоростью перемещения, способен захватить большую площадь поражаемого пространства, куда может попасть целое авиационное звено во главе с самолётом-разведчиком E-3, относящимся к классу ДРЛОиУ.