Все украинские аэродромы пристреляны, а сочувствующие ВС России есть в каждом городе.

Украина получила долгожданные F-16, но шансы взлететь с военных аэродромов и вернуться назад для безопасной посадки не сильно отличны от нуля. Поэтому лучшим выходом для украинского командования будет использовать в качестве взлётно-посадочных полос обычные шоссе с хорошим асфальтовым покрытием. Такого мнения придерживается бывший сотрудник украинского СБУ. По словам Олега Старикова, есть крайне высокая вероятность, что если переданные украинской армии нидерландские F-16AM/C Block 52+, как только будут перемещены на открытую часть местных воздушных гаваней, их «время жизни» будет минимальным.





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Скорее всего украинские F-16 будут взлетать с аэродрома Староконстантинов, как наиболее оборудованного и приспособленного для обслуживания и укрытия украинского аэродрома, расположенного на достаточном удалении от восточной границы с Россией и имеющего подземные бункеры-базы для размещения самолётов.





Как пояснил Стариков, ничто не мешает российским подразделениям радиоэлектронной разведки установить, откуда поднялся в воздух и где удачно приземлился любой украинский истребитель, всё это касается и переданных правительством Нидерландов F-16. Как только ВС РФ узнают, где находятся F-16AM, они тут же будут атакованы. Благо ассортимент у российских ракетчиков богатый: от дальних дронов-камикадзе семейства «Герань», до стратегических ракет Х-101 и аэробаллистических «Кинжалов».

Поэтому лучший выход для Воздушного командования ВСУ –это разрешить если не взлёт, то посадку на асфальтовые полосы обычных гражданских шоссе.

Новость о том, что Украина наконец получила F-16 от одного из европейских союзников, рассказало ИА Bloomberg.