Универсальная крепежная платформа и повышенное качество связи выгодно отличают новую разработку от технических возможностей предшественников.

Специалисты холдинга «Росэлектроника» ГК Ростех создали усиленную антенну для монтажа поверх противодронных защитных конструкций, типа «мангал» и маскировочных сетей. Об этом проинформировали официальные представители отечественной госкорпорации. Разработанный проект отличается плотностью конструкции и высокими техническими характеристиками, поддерживающими сверхширокополосный доступ к связи.

Приемо-передающая антенна, главным образом, предназначена для мобильных транспортных платформ и бронетехники, но и легко устанавливается на неподвижные комплексы. А для удобства крепительных работ на танки или БМП/БТР/БМП с установленными противодронными экранами купольного типа, в просторечии называемые «мангалами», антенна оснащена регулировкой установки высоты.

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Согласно техническим характеристикам антенны, приемно-передающий модуль предназначен для создания беспроводной связи с радиостанциями, работающими в частотном диапазоне 30-520 МГц.









Шагом, предназначенным для стабильной отправки и приёма цифрового сигнала, было выбрано решение с интеграцией согласующе-трансформирующих электронных блоков в конструкцию основного модуля. Как объяснили разработчики, использование именно такого решения позволило на ощутимом уровне добиться стабильного качества связи, аналогичного при идеальных условиях летнего ясного дня: то есть без осадков. Но антенна прекрасно работает и при сложных погодных ситуациях: обильном снеге, сильном тумане и проливном ливне. Это выгодно отличает новейшую разработку от ранних предшественников.

Изделие создано сотрудниками Самарского инновационного комплекса радиосистем, структурно интегрированного в «Росэлектронику» через концерн «Автоматика». И по словам управляющего производственным объектом Александра Бузова, новейшая разработка отличается меньшими размерами и весом – готовая конструкция со всеми электронными платформами весит не более 6000 грамм. В качестве эксперимента установка связи уже приняла участие на СВО.

На текущий момент времени известно о подготовке серийного выпуска. Первый публичный дебют состоится на выставке «Армия-2024».