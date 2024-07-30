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Madarator
Украинские СМИ заявили о появлении в ВС России Bulsae-4 – самоходного восьмиствольного ПТРК из КНДР
Один из таких "самоходных гранатомётов" минувшей весной уничтожил опаснейшую британскую 155-мм самоходку AS-90, чей украинский экипаж перепутал северокорейскую машину с российским БТР.

  Украинские масс-медиа заявили о появлении на передовой в составе российских подразделений неизвестного бронированного средства с колёсной базой 6Х6. Предположительно на кадрах, записанных при помощи разведывательного украинского БЛА, зафиксировано появление в зоне боевых действий Bulsae-4 – северокорейской самоходной установки.

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По своей аналогии ракета комплекса ПТРК Bulsae-4 является самым настоящим FPV-боеприпасом из-за управления посредством камеры и оптоволоконного кабеля  Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"

   Сложно со 100% вероятностью утверждать, всё из-за невероятно плохого изображения, что на фотографии именно колёсный бронетранспортёр производства КНДР. Вполне возможно что большое расстояние и потеря после подрыва на мине одной из колёсных осей свидетельствует что перед нами не ПТРК Bulsae-4 M2018 6x6, а самый обыкновенный классический БТР-80.

Фотография, сделанная украинским дроном под Харьковом. Боевая машина похожа на БТР-80 с отсутствующей задней колёсной осью. 

   Но если эти умозаключения не верны, то самые худшие опасения украинских аналитиков подтверждаются: самоходный ПТРК Bulsae-4 вооружен восемью пусковыми контейнерами с управляемыми посредством командно-телеметрическим канала управления ракетами.

   Именно корректируемые таким образом боеприпасы посредством установленных камер, позволяют оператору в режиме реального времени отслеживать и направлять полёт снарядов с установленными реактивными двигателями. Следовательно, управляемая конфигурация позволяет ракете облетать естественные и искусственные препятствия, а в случае нужды и менять курсовое направление, поражая даже движущуюся технику.  

Британская САУ AS-90 перепутала Bulsae-4 M2018 6x6 с одним из БТР и получила прилёт снаряда с принципом полёта по типу NLOS. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

   Именно поэтому стоит переживать не только слабобронированным единицам украинской бронетехники, но и танкам, в том числе зарубежным, чья верхняя полусфера становится уязвимой для северокорейского снаряда, имеющего бронепробиваемость, как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», на уровне 700-мм стального закалённого бронелиста.

   Максимальная скорость ракеты эквивалентна 1000 км/ч при максимальной дистанции полёта в 25 км.

#bulsae-4 #птрк bulsae-4 m2018 6x6
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