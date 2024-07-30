Спустя три недели российский корабль намерен посетить французскую Нормандию

Местная власть в лице руководства городского пункта Сеэ дала разрешение экипажу отечественного фрегата «Штандарт» причалить к порту города, тем самым признавая непростую ситуацию на борту. Именно на испанских берегах судовая команда сможет пополнить запасы питьевой жидкости и провианта. О положительных сдвигах после беседы с местным градоначальником проинформировал журналистов из РИА Новости Владимир Мартусь. Последний занимает должность капитана парусника.

Как заявил офицер, дело сдвинулось с мертвой точки только после длительных переговоров с руководством города. По словам капитана, команда должна была отправиться в море, но как сделать это без запасов воды и еды, никто ему не ответил.

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Оригинальный линейный "Штандарт" был вооружен 28-ю пушками и имел судовую команду из 120 человек.







Предыстория европейского рейда «Штандарта» такова, что договорившись ранее поучаствовать в морском параде у берегов Франции, российский фрегат не допустили из-за санкций. При этом не дали разрешение посетить один из французских портов и для пополнения судовых трюмов пресной водой и провизией. Дело лишь исправили частично жители испанского острова, доставившие на личных лодках продукты питания и емкости и с жидкостью.

Согласно порталу bfm.ru, в ближайших планах у команды «Штандарта» отправиться в качестве непосредственного участника на морской парад в Нормандию, о чем лично сообщил капитан. Парусник будет задействован на «Рабочих парусах» в период с 21 по 25 августа, совершив путешествие на север Франции в город Гранвиль. Но 100% гарантии, что никто не воспрепятствует деятельности судовой команды и заплыву собственно «Стандарта», нет.