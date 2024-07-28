Российские дипломаты держат ситуацию на карандаше, держа связь с капитаном судна.

История с отечественным фрегатом «Штандарт» после откровенно негативных действий французских властей получила свое продолжение в испанских территориальных водах, где местные власти так же по примеру своих французских коллег решили до конца выполнять директивные «советы» высокопоставленных европейских бюрократов и запретить каким-либо образом помогать экипажу российского корабля во время посещения испанских вод.

Как пишут журналисты РИА Новости, парусный фрегат отплыл от злополучных французских берегов в сторону испанского побережья, но ровно так же тут его ждало безразличие уже официального Мадрида, где руководство испанских портов отказалось выдать разрешение для посещения своей припортовой территории кораблю РФ. Хотя экипаж «Штандарта» по своему национальному составу на 100% международный, члены судовой команды имеют гражданство, начиная от американского и британского и заканчивая российскими немецким. При этом само плавсредство перемещается по океанским и морским просторам не под флагом с триколором, а под знаменем Островов Кука. Но всё без толку – кораблю нигде не рады в водах ЕС, в том числе и потому, что начальство из Брюсселя в оперативном порядке разослало распоряжение портовым администрациям о воспрепятствовании любой деятельности российского гражданского судна.

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И хотя судно парусное, на борту есть генератор, который, правда, вышел из строя.





Но иной взгляд на помощь для моряков сформировался у жителей острова Иль Аруса, где местные испанцы по зову сердца и собственной инициативе сами подплыли к современной точной копии фрегата XVIII века и помогли мореманам. Речь идёт о выгрузке питьевой воды и пропитания на палубу.

Согласно комментариям капитана корабля, Владимира Мартуся, островитяне Иль Аруса не остались безучастными и доставили целую емкость кастрюльного типа с готовым шашлыком. А позже помогли судовой команде поднять главный якорь весом 250 кг.

В настоящий момент «Штандарт» отплыл в 12-мильную зону от испанского побережья и ещё раз посредством корабельного руководства попытается договориться с официальными властями Испании.