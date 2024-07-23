Брюссель и тут "виляет" официальным Парижем. А ведь исторический корабль прибыл для участия в мирном фестивале.

Судовая команда отечественного фрегата «Штандарт», прибывшего к французским берегам для участия в морском фестивале, в самое ближайшее время рискует остаться без запасов питьевой воды. Всё из-за того, что местная власть порта Брест запретила экипажу пришвартовать корабль для пополнения припасов. Соответствующими сведениями поделился руководитель ассоциации помощи морякам Mor Glaz.

По словам управленца Жан-Поля Элькана, на корабле ситуация продолжает оперативно ухудшаться, так как быстро заканчивается запас воды. В настоящий момент капитан корабля при теснейшем содействии Элькана, всё ещё пытается добиться выдачи разрешения у местных чиновников.

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Как объяснили в Mor Glaz, санкции, которые воспрепятствовали попаданию парусного судна в порт, были введены при помощи проукраинского альянса и его активистов.

Корабль-символ – историческая копия построена в 1991 году. Что интересно, проект 28-пушечного фрегата разработал сам Петр Первый. Источник изображения: yachtrus.com

Сам «Штандарт» располагается в 500 метрах от атлантической акватории Франции. Кораблём управляет международный экипаж из 17 членов судовой команды – граждан РФ, Великобритании, Бельгии, Испании, Израиля, Нидерландов и США.

Первые текущие события, связанные с кораблем, начали разворачиваться ещё 9 июля, когда из новостных сводок стало известно, что местная префектура на западной границе Франции выдала запрет фрегату, являющимся копией судна Петра Великого, остановку в порту Бреста. Именно тогда исторический корабль должен был стать участником морского фестиваля. Во время ответа судовой команде, чиновник префектуры департамента Финистер рассказал, что просто «выполняет» ограничительные требования ЕС, введенные против России.