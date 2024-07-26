Теперь действия российских ДРГ и безопасность операторов дронов будут куда успешнее.

Современное поле боя значительно отличается своей конфигурацией даже от вооруженных конфликтов совсем недавних дней, когда использование темного времени суток или неудобных метеоусловий позволяло проводить стремительные, но самое главное внезапные атаки, благодаря природной смене дня и ночи – ведь человеческий глаз ночью, как и классические оптические системы, не так хорошо различает объекты. Но в текущую эпоху с насыщением передовых подразделений действующих армий тепловизорами, очень трудно проводить ночные атаки, а ведь атаковать или осуществлять разведывательные миссии всё равно надо.

И что делать в таком случае, додумались в РФ, когда для личного состава штурмовиков или полевых разведчиков была создана ткань, делающая силуэт бойца практически невидимым, если на него направлено ИК-излучение.

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Выпуск таких «костюмов-невидимок» за один месяц достиг 600 единиц готовой продукции.









Об успехе отечественного разработчика, создавшего спецодежду для военных, рассказали в ТАСС, получив информацию непосредственно от компании, занимающейся таким производством.

В коммерческой организации объяснили, что на лето 2024 года большинство участков ЛБС в ночное время суток контролируют украинские fpv-коптеры, оснащенные современными тепловизорами. Именно поэтому перемещаться даже ночью или совершать какие-то иные действия под покровом темноты стало очень сложно. Украинские аппараты замечают не защищенного скрывающей накидкой человека с расстояния до 200 метров, после чего незамедлительно атакуют.

В настоящей момент известно о двух российских продуктах такой направленности, позволяющих уклониться от наблюдения посредством тепловизоров: маскхалате «Кора», напоминающем внешним видом покрова древесный слой и плаще «Геометрия», рисунок которого состоит из ломаных линий.