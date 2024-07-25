Государства ЕС отказались поддержать воззвания топ-чиновников Словакии и Венгрии к официальному Киеву, чьи санкции против российской компании «Лукойл» позволили украинскому правительству под предлогом введенных ранее ограничений заблокировать импорт отечественной нефти в соседние государства. Соответствующая свежая публикация появилась за авторством корреспондентов Financial Times.
Во время встречи в минувшую среду чиновники из 11 европейских государств не вступились за Венгрию и Словакию. По словам оппонирующих европейских бюрократов, Украина имеет полное право на ответные действия, так как они попадают под действия «соглашения о безопасности». Именно такие распоряжения предусматривают срыв уже оплаченных поставок.
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По мнению журналистов FT, Братислава и Будапешт оказались проигравшими в желании надавить на Украину, привлекая в помощь ЕС.
Вместе с тем, действия Еврокомиссии можно охарактеризовать как «издевательские», ведь функционеры ЕК, в частности Валдис Домбровскис, занимающий должность комиссара ЕС по торговле, всяческими способами тормозит просьбу словаков и венгров, «прикрываясь» формулировкой необходимости в большем количестве времени, чтобы разобраться с конфликтной ситуацией.
При этом поставки электроэнергии на Украину Венгрии и Словакии составляют более 60% общеевропейского экспорта.