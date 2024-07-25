Современная немецкая установка проиграла, сдетонировав со всей капиталистической эффектностью.

Артиллерийская дуэль между сверхмощным отечественным образцом гусеничной самоходной артустановки и иностранной бронетехникой точно такого же назначения со стороны украинской армии закончилась полной победой российской стороны. Речь идёт об боевом эпизоде на СВО, когда экипаж сверхмощной 203-мм «Малки» тяжелым снарядом буквально смял актуальную версию германской САУ, переданной бундесвером для вооружения ВСУ. Именно здесь 110-килограммовый снаряд смог привести к тотальному уничтожению немецкую PzH 2000, украинский экипаж которой отчего-то решил потягаться в артиллерийской снайперской стрельбе со своими российскими коллегами. Сообщается, что индивидуальное сражение произошло на авдеевском операционном направлении.





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От своего предшественника – 2С7 "Пион", новая боевая машина отличается автоматизированной подготовкой выстрела, благодаря системе наведения, калькулятору дальности и расчёту направления полёта снаряда, модулям связи со спутниковой группировкой ВС РФ и разведывательными БПЛА.





Как указано в официальном ТГ-канале российского МО, столкновение между сторонами развернулось на дистанции в 20 километров или даже больше, когда прилёт со стороны ВС России по месту дислокации украинской техники закончился масштабным взрывом на последней.









А мы тем временем узнаем, что для создания 2С7М «Малка» советские конструкторы воспользовались «донорской схемой», когда для конструирования шасси под столь мощный калибр пришлось воспользоваться деталями сразу от двух основных танков того времени – ОБТ Т-72 и Т-80. От первого «Малке» достался мощный и тяговитый двигатель, а от второго – ходовая часть. Пушка осталась собственной конструкции, чьи снаряды 3ОФ44, оснащенные миниатюрным реактивным двигателем, способны пролететь практически 50 км. Собственный вес самоходки составляет сорок шесть с половиной тонн, а силовая установка позволяет развивать скорость по асфальтовой дороге до 50 км\ч.