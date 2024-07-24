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Madarator
Польский генерал Коморницкий категорически не согласен с мыслью, что Украина может победить Россию
Все мы умны задним умом, когда Дональд Трамп на пороге Белого дома стоит.

   Победа Украины над российской армией в текущем вооруженном конфликте на востоке Украины никогда не случится. Условия, в которых военная виктория будет на 100% обусловлена для Киева, это из разряда фантастики. Своим скепсисом в отношении «экспертных прогнозов» даже по поводу гипотетического победного марша украинских вооруженных сил над закалённой в боях армией РФ и усиленной многократно набравшим темп отечественным ВПК, порассуждал на страницах WNP экс-замначальника польского Генштаба генерал Леон Коморницкий.  

  По словам высшего польского офицера, трудно поверить, что кто-то из действительно понимающих ситуацию на передовой в зоне СВО выскажется за Украину. Потому что для всех настоящих военных аналитиков победа Украины смотрится как глубокая операция по дезинформации и обыкновенная пропаганда, но не правда в последней инстанции.

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   И даже если польская армия захочет поддержать Украину напрямую, то Россия справится и с таким вызовом, разгромив заодно и польские вооруженные силы – для польского политического и военного руководства слишком очевидна мысль, что местная армия не готова противостоять РФ в случае потенциального конфликта. 

   Другие польские генералы так же согласны с этим утверждением, что даже если польские ВС не получат полный разгром на полях Украины, то они безнадёжно увязнут там, не обеспечив Украине то самое «освобождение территорий». К тому же на стороне Москвы всегда находится та самая «красная кнопка», напрямую сообщающаяся с кодами запуска ядерных вооружений по оппоненту.

#украина #леон коморницкий
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