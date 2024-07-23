Почему сотрудники военно-политического блока находились рядом с ЛБС – вопрос риторический.

Прекрасно понимая, что даже получая практически всю номенклатуру иностранной военной техники и вооружений в своё распоряжение, «воспитанные» на советском оружии украинские офицеры не смогут в совершенстве освоить иностранные образцы ввиду большого отличия как от украинских аналогов, так и советских, украинский Генштаб разрешил присутствовать на передовой или близко от неё разномастным представителям западных партнёров – инструкторов и советников из военно-политического блока НАТО. Чем чревато такое отношение к специалистам высокой квалификации и пренебрежение принципами безопасности, показали кадры объективного контроля российских дронов, выложенные в ТГ-канале «Изнанка».





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Максимальная дальность полёта ракеты "Искандер" в баллистической версии составляет 500 км, а время подлёта до передовых позиций ВСУ в Харьковской области буквально несколько секунд





Именно на видео, снятом при помощи беспилотных наблюдателей, можно заметить, как ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер» смогла преодолеть редкое украинское ПВО в приграничном харьковском регионе и без видимых проблем атаковать большое кирпичное сооружение, которое было выбрано как пункт дислокации для зарубежных граждан, представляющих собой кадровых военных из стран Европы и США.





Фиксация объекта перед нанесением удара





В сообщении указывается, что огневое поражение было нанесено в районе харьковских Дергачей.





Прямое попадание. Кадры объективного контроля. Источник изображения: "Изнанка"





По данным российской разведки, в капитальном строении присутствовали действующие офицеры, технические специалисты, советники и инструкторы. И с большей долей вероятности на харьковском операционном направлении в самое ближайшее время украинские войска здесь ждут некоторые затруднения. Эта опция будет касаться прежде всего оперативного управления и использования сложных систем – подразделений РЭБ, радиоэлектронной разведки и целеуказания.

А мы вспомним, как вчера ракетой, выпущенной из 9К720 был уничтожен M142 HIMARS в ангаре с боеприпасами.