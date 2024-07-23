Всего сообщалось о поставках 12-ти таких машин украинской армии.

В боях под Харьковом украинская армия лишилась переданного Германией для нужд ВСУ бронированного эвакуатора. Речь идёт об Bergepanzer 2 – ремонтно-эвакуационной машине с легким вооружением, предназначенной для оказания помощи в полевых условиях механизированной технике. При этом для потенциальной стойкости против атак fpv-коптеров германскую БРЭМ защитили противодронной решеткой, выступавшей в качестве надстройки над всей конструкцией.

По кадрам видео понятно, что «мангал» защищал не только отделение экипажа, но и моторно-трансмиссионный отдел. Но предпринятые меры не оказали никакой помощи и гусеничный образец был всё равно поражен. Соответствующие кадры записали сами украинские военнослужащие.

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Первые публикации о том, что Берлин передал в украинские вооруженные силы не только танки Leopard первой и второй версий, но и сопутствующие Bergepanzer 2, появились в западной прессе декабре позапрошлого года.

Немецкие БРЭМ построены на шасси Leopard 1 и оснащены краном, высокопроизводительными лебедками и бульдозерным отвалом.





Так как «Леопард Первый» машина довольно устаревшая, то и бронирование оставляет желать лучшего, когда броневая защита эквивалента в самой толстой части конструкции всего 35 мм. В качестве оружия самообороны экипаж вооружен двумя лёгкими пехотными пулеметами MG калибром 7,62-мм. Силовая установка имеет мощность в 830.с., развивая максимальную скорость до 62 км\ч. Экипаж «гражданского» Леопарда составляет 4 человека. Общая масса бронированного эвакуатора – 40 тонн.