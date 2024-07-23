Специалисты торговой площадки разбираются со случившимся, но делают это как-то без огонька.

Приложение торговой онлайн-платформы Авито оказалось недоступно вечером в минувший понедельник для скачивания из AppStore. Журналист из «Российской газеты» сразу после этого связался с представителями отечественной компании, но в комментариях от представителя пресс-службы коммерческой организации он узнал, что в центральном офисе Авито тоже не знают причин случившегося. После от лица фирмы вышло короткое сообщение, в котором было лишь зафиксировано, что скачать мобильный модуль Авито не удастся, а с самим случаем пытаются разбираться.

После был опубликован ряд советов, где юзерам операционной системы iOS рекомендовали не деинсталлировать установленную программу и деактивировать опцию «Сгружать неиспользуемые приложения».

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В качестве полумеры пользователям с отсутствующим приложением посоветовали пользоваться торговым порталом посредством использования сайта.

Это не первый такой случай в магазине AppStore с Авито – точно такая же ситуация была зафиксирована в 2019-м, когда поменялась политика публикации мобильных приложений – App Store Review Guideline. Для обратного появления Авито в список разрешенных приложений программистам отечественной фирмы пришлось поменять релиз своего программного продукта.