Это самые древние записи о ранних годах земной жизни христианского Бога.

Немецкие ученые получили доступ к древним записям, где рассказывается о детских годах христианского мессии – Иисусе Христе. Документ удалось обнаружить в государственных архивах Гамбурга, пишут РИА Новости.

Известно, что надписи на папирусе были сделаны на греческом языке, а сам документ много лет был экспонатом архива, но не привлекал внимания ученых, так как по их предположению являлся лишь обычным списком покупок. Ещё менее вызывало желание расшифровать древние письмена – это трудный почерк автора заметок.

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Но профильный ученый по папирусу Берлинского университета Лайош Беркес и профессор Габриэль Нокки Маседо, вместе обнаружили, что в записке попадается слово «Иисус». И, получив дополнительный заряд интереса, они смогли по первоначальным предположениям понять, что текстовый набросок посвящен раннему детству Христа.









После полного прочтения выяснилось, что пропись описывает пятилетнего христианского мессию, который в возрасте пяти лет сделал из глины птиц, а после хлопка в ладоши изделия из материала ожили и превратились в воробьев. Правда само содержание этого мифа не представляло для ученых мужей загадку и раньше: всё вышеизложенное было описано ещё апокрифом «Сказание Фомы о детстве Иисуса».

Но как говорится, есть нюанс – самая старая книга об этом появилась лишь в XI веке, а обнаруженный папирус был записан как максимум в IV-V веках. И это уже относительная сенсация: так как более ранних копий о юной жизни Христа на данный момент письменных источников не обнаружено.

И появилось ещё одно предположение: неуклюжий почерк объясняется тем, что документ был написан неким учеником, трудившимся либо при монастыре или посещавшим тогдашнюю школу.