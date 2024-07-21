В Киеве надеются успеть до американских выборов в ноябре, после в прямом смысле свет будет "потушен".

Финальная битва за Донбасс не за горами. В этом уверен британский военный обозреватель Александр Меркурис, сделавший предположение, что для Владимира Зеленского есть время лишь до начала американских президентских выборов, после завершения которых начнут проступать только мрак и безысходность.

И продолжая сгущать краски, вдогонку Меркурис отмечает, что кажется российской армии удалось обрушить многолетние украинские позиции на Донбассе, возводимые практически десять лет, начиная с 2014 года. Тем более сопротивляться ВСУ всё тяжелей из-за образовавшейся слабости вопреки иностранной помощи, напитывающей измождённый личный состав, основной костяк которого, состоящий из опытных ветеранов, был утрачен во время бездумных атак под Бахмутом и масштабного украинского контрнаступления в Запорожье в прошлом году, где превосходство в авиации, бесчисленные минные поля и готовность на 100% фортификационных сооружений ВС РФ, остановило мощный ударный кулак ВСУ.

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Теперь же ближайшие 3-4 месяца на Донбассе покажут, как российская армия стремительно продвигается вперед, где по истечению этих 120 дней вполне возможно последует финальная битва.

Похожий прогноз есть и у бывшего старшего офицера СБУ Олега Старикова. Правда по экс-полковнику, главная битва начнётся до октября, в аккурат перед президентскими выборами в США. Причем время играет исключительно на Россию, чей запас прочности, ввиду собственного ОПК и дружбы с Китаем, совершенно не равен украинскому потенциалу.