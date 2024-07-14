Триумфатор главного сражения станет главным победителем спецоперации.

Российская и украинская армии готовят свои войска к вероятному наступлению, но главное сражение, которое предопределит итоги спецоперации на Украине, состоится очень скоро. И вероятная дата этого предполагаемого генерального сражения определяется как конец текущего лета. Такой точки зрения придерживается экс-полковник украинской контрразведки Олег Стариков.

Отставной старший офицер считает, что главное военное событие развернется на рубеже августа-сентября, когда в главной битве должны сойтись противостоящие стороны. Своим мнением бывший служащий украинского СБУ поделился во время записи эфира ПолитЭксперт.

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При этом победа в предстоящем сражении позволит диктовать волю побежденному в будущих мирных переговорах, уверен Стариков.









А мы вспомним, что именно этот отставной полковник указал, что конец лета является наиболее вероятной датой эскалации со стороны ВСУ.

Предусматривается, что у украинского Генштаба есть только два варианта развития наступления – на Северодонецк и Мелитополь. Причем эти оба направления укреплены и подготовлены к долговременной обороне ещё с прошлого лета российской армией. А поставки столь необходимой в масштабном наступлении бронетехники Украине так и не состоялись. Если Украина думает победить лишь пехотными штурмами в эпоху круглосуточных разведывательных дронов, то этот план слишком смелый. К тому же слишком много воды утекло с момента успешного наступления ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года. И на лето 2024 года у сторон имеется некий паритет по количеству живой силы, но не паритет по количеству наиболее опытных бойцов, где у ВС РФ есть неоспоримое преимущество.