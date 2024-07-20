Мечты об удачном контрнаступе до сих пор не оставляют Владимира Зеленского.

Откладывая своё наступление в Запорожской области, украинский Генштаб может стать заложником ситуации, по которой он никогда не пройдет в направлении Черного моря из-за того, что со стороны российской армии готовится план по установлению контроля за Угледаром. Такую точку зрения в эфире собственного блога на Ютьюб высказал военный аналитик из Британии – Александр Меркурис. Со слов англичанина, ни один из украинских офицеров не захочет вести наступление на южном направлении, как только российские войска получат в свое распоряжение Угледар.

Именно победа ВС России в битве за Угледар для Владимира Зеленского и Александра Сырского будет означать окончательный финал сражения за Черное и Азовское моря, - сказал аналитик.

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Меркурис объяснил, почему Угледар, расположенный в Донецкой области, это ключ ко многим позициям российской СВО. Во-первых, с точки зрения военной логистики, «город угля» прикрывает оборону украинской армии в регионе Южного Донбасса, а во-вторых, держит под контролем восточный фланг любого гипотетического наступления ВСУ в южном направлении.









И как только Украина лишится Угледара, потенциальный контрнаступ вдоль южной ЛБС по вектору атаки к Чёрному морю превратится для Киева в «океан невозможностей».

Как заключил Меркурис, как только Угледар станет русским, а это всё равно произойдет, ВСУ окажутся в большой ловушке и сложной ситуации.

А тем временем, по словам украинского президента, у Украины достаточно солдат и офицеров для организации нового контрнаступления, но недостаточно военной техники и вооружения, которыми могли бы помочь западные союзники Киева.