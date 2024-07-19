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Madarator
Зеленский: Запад так и не отправил Киеву обещанные истребители F-16
Плохо вы Владимир Александрович знаете русскую классику пословиц, что "Обещанного три года ждут". В особенности если "Запад обещал".

   Многократно обещанные западными державами американские боевые самолёты F-16 до сих пор не прибыли на Украину. Соответствующей жалобой поделился украинский общенациональный лидер Владимир Зеленский. Свое недовольство украинский президент высказал в беседе с журналистами BBC.

   По словам Зеленского, первые самолёты от западной коалиции стран уже летом должны были стать украинскими. Причем сказанное касалось не единичных экземпляров, а «целых эскадрилий». Но воз и ныне там. Истекли 18 месяцев, но ни один из «обещанных» боевых бортов так и не долетел до украинской территории. А ведь без F-16 преждевременно говорить, что украинское небо свободно от господства авиации ВКС РФ. Поэтому «блокировка неба» продолжается.

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   А мы вспомним ещё раз, что снабдить Воздушные силы ВСУ практически 60 истребителями производства США «обещались» Норвегия, Дания и Нидерланды.


Денежная премия в 15 млн. за первый сбитый F-16 – вряд ли добавит оптимизма украинским пилотам.


   С другой стороны, есть объективные сложности, почему те самые «Шестнадцатые» до сих пор находятся на территориях зарубежных доноров самолётов, а не на условном Миргороде или Долгинцево – военных воздушных гаванях Украины.

   По мнению международных авиационных экспертов, одна из главных сложностей состоит в том, что большинство украинских офицеров практически не знают английского, а те которые знают, не готовы понимать иностранных инструкторов, оперирующих достаточно сложными самолётными терминами. Второй и третьей причиной называется отсутствие должным образом подготовленных аэродромов и обслуживающей инфраструктуры. При этом российская сторона достаточно бдительно бомбардирует взлётно-посадочные полосы украинских гаваней, делая их практически непригодными для эксплуатации достаточно «нежных» и требовательных к гладкому асфальтовому покрытию F-16.

   Не стоит забывать, что дальнобойные ракеты C-400 представляют ту самую угрозу, от которой пока что противоядие украинской стороны лишь одно: запускать своё бортовое вооружение подальше от линии ЛБС, но тогда эффективность таких запусков кратно снижается.

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Истребители F-16 ВВС США перебазированы на авиабазы в Польше и Болгарии
Зеленский заявил, что спустя 18 месяцев члены «самолётной коалиции» не прислали ему ни одного F-16
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