Внезапность – это лучший друг неожиданного запуска для оппонента ракет и тяжелых торпед.

Подводные лодки, осуществляющие рейдовые операции незамеченными у британских берегов, представляют собой самую настоящую угрозу спокойствию Запада. Соответствующие нарративы появились на страницах свежей публикации National Interest.

Как сообщается, речь идёт о группе подводных лодок, совершающих плановые перемещения в глубоководной толще Ирландского моря.

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Автор журналистского материала рассказал, что в оперативном мероприятии российского подводного флота принимали участия подлодки так называемого класса Kilo. И согласно натовской классификации к этому типу отечественных субмарин относятся всем известная «Варшавянка» и «Палтус», призванные за свою незаметность «Черными дырами».





Именно за акустическую скрытность дизельные подлодки класса "Варшавянка" по праву западными подводными экспертами называются самыми настоящими земными "Черными дырами". Источник изображения: techinsider.ru





Причем в статье иностранного военного аналитика настораживает именно обновление российских подлодок, которые стали ещё «опасней и незаметней». Речь идёт об оружейной компоненте «Черных дыр», получивших возможность внезапной ракетной атаки крылатыми боеприпасами и передовыми торпедами. Но самая главная особенность заключается в том, что часть КР и торпед, базирующихся на подлодках, специально предназначены для выведения из строя подводной инфраструктуры. К такому классу оборудования предположительно можно отнести стратегической важности подводные соединения и линии связи, соединяющие островную Британию с США и странами Европы.

Правда у западных аналитиков есть единственная «радость» – это малое время полностью автономной работы «Варшавянки», которой для подзарядки свинцовых АКБ периодически необходимо всплывать на поверхность.