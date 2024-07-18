Такое бы изобретение да на Луну, где вместо "дождя" неплохо бы было подключить метеориты.

Ученые из Китая смогли «оседлать» энергию дождя, подвергая атаке дождевыми каплями специальную поверхность. Так американский научный портал American Chemical Society сообщил, что ученые из Поднебесной придумали своеобразный генератор электрической энергии, соответствующим образом «перепаковывающий» энергию капель дождя во всем хорошо знакомый электрический ток.

Согласно технической документации, устройство состоит из супергидрофобной пленки, выполненной из магнитного материала. Во время «бомбардировки» поверхности покрытия, верхняя плоскость химического исходника на микроуровне прогибается, а в момент восстановления за счет механически совершаемой работы, происходит тот самый процесс генерации электричества.

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Сообщается, что извлекаемой из пленки электроэнергии достаточно для питания электронных девайсов, например светодиодов и небольших вентиляторов, при условии, что «дождевая работа» будет постоянной.









Наглядная схема генерации электрического тока в пленке. Источник изображения: naked-science.ru







И хотя китайское изобретение на первый взгляд можно назвать условным прорывом в науке, на самом деле стоит лишь задуматься, как вода в плане генератора энергии, как минимум, используется вот уже полтора века. Сначала это были гидроэлектростанции. А если ученые смогут совместить солнечные панели и такого рода плёнку, то на лицо появление «универсального» генератора энергии, ведь очень часто после довольно ясных дней наступают дни пасмурные, длящиеся порой не по одному месяцу в ряде регионов мира.