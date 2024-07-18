Слишком "позднее зажигание" у украинских кулибиных вряд ли спасёт последние Абрамсы ВСУ от полного уничтожения на передовой.

Взяв в руки калькулятор и подсчитав путем совсем несложной арифметики, что уничтоженные российской стороной 15 американских танков M1 Abrams, и так с большим скрипом переданные Пентагоном в танковые подразделения украинской армии, командование ВСУ «дало добро» на дооснащение оставшихся в строю заокеанских машин дополнительными защитными комплектами. Ведь эффективность российских дронов-камикадзе типа «Пираньи», «Упыря» или «ВТ-40», вряд ли в украинском Генштабе подвергается сомнению. Поэтому украинским рембатам не остаётся ничего иного, как скопировать более удачный опыт российской стороны, добавив к базовой защите своих M1A1SA вариации защиты от ВС РФ, где линейка танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90, получают «противодронные короба», усиленные блоками «реактивной брони».





реклама

Бронирование по "русской моде": блоки динамической защиты и противодронный мангал. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"





Именно добавление в стандартную конструкцию американского танка внешних элементов усиления, таких как противокумулятивные и противодронные экраны с низким профилем, защищающие верхнюю полусферу ОБТ, должны увеличить стойкость боевой машины от внешних угроз в виде дронов.

А для дополнительного повышения уровня защиты, украинские инженеры «прибавили» 4С20 «Контакт-1», закрывший фронтальный профиль и боковые проекции бронемашины.









В то же самое время в блоге «Русское оружие» в материале Евгения Даманцева имеют скепсис в отношении новой украинской переделки зарубежного Абрамса. Всё из-за того, что танк хоть и стал «защищеннее», использование боевой части класса «ударное ядро» или выстрела «сдвоенной» ракеты «Конкурс-М», способно пробить кустарным образом модернизированную защиту иностранного ОБТ.