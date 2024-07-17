При прямом контакте практически любой кирпичный или бетонный объект будет снесен ударной волной.

В беседе с журналистами из пула РИА Новости оружейные эксперты «Ростеха» раскрыли визуальную мощь и площадь воздействия отечественного авиационного «спецбоеприпаса», больше известного отечественной и иностранной военной публике как ФАБ-3000. Именно удар и последующая детонация российской фугасной бомбы большого калибра способны вызвать разрушения на площади в 11 футбольных стадионов.

Согласно разной боевой начинке, в ФАБ-3000 содержится до 1200 килограмм взрывчатого композита. В реальной жизни говоря простым языком, такого количества взрывчатки достаточно, чтобы смять опорный пункт в количестве до взвода пехоты, решившего в качестве защиты «закопаться» в землю. В случае же отсутствия вертикальных конструкций или перегородок на открытой местности, поражающие факторы способны разлететься на площадь, составляющую до 11 футбольных полей, - подтвердили в ГК.

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Изначально ФАБ-3000 создавалась для выведения из строя больших военных кораблей и укрепленных фортификационных сооружений методом классического свободнопадающего бомбометания из внутреннего трюма бомбардировщика. Именно поэтому нос бомбы носит "необтекаемый" характер.





Ранее в Сети появились кадры, представленные отечественным МО, как бомба ФАБ-3000, оснащенная модулями коррекции и планирования, сброшенная с внешних подвесов Су-34, отправилась в свою первую боевую миссию, когда авиационный снаряд без видимых проблем долетел до места расположения ВСУ. Как объяснил пилот российского бомбардировщика, выполнявшего боевое задание, ударная мощь бомбы-планера превышает все ожидания и способна «разобраться» практически с любой полевой защитной конструкцией.

И как пишут украинские ресурсы, боевая мощь ФАБ-3000 эквивалентна разрыву тактического ядерного боеприпаса, но без последствий обширных радиационных загрязнений.

Новость о том, что российский ОПК приступил к возобновлению производства фугасных бомб большего калибра, чем ныне действующие ФАБ-3000, объявил в феврале экс-министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции военного производства в Нижегородской области.