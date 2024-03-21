Назначение такого боеприпаса превращать 1300-килограммами взрывчатки в пыль и куски арматуры фортификационные узлы оппонента в промзонах

В России наладили массовый выпуск авиационных боеприпасов ФАБ-3000. О возобновлении производства трехтонных «деурбанизаторов» рассказали непосредственно в Минобороны. Так на днях глава ведомства Сергей Шойгу посетил фабрики, входящие в сферу ОПК в Нижегородском регионе. По результатам инспекции стало известно, что запущено массовое производство крупного вооружения для самолетов совсем недавно. Сделано это было в минувшем феврале.





реклама

Источник фото: ТГ-канал "Grey Zone"





Кроме этого подтверждено, что не остались «без внимания» ФАБ-500, уровень выпуска которых превзошел самые смелые ожидания. А наиболее мощный боеприпас, предназначенный для сброса с борта бомбардировочной авиации на сейчас – ФАБ-1500 показал рост производства в двукратном размере.

Так же промышленники отчитались, что поднялся и ассортимент выпускаемых снарядов для наземных сил. По итогам выступления пресс-службы МО РФ было заявлено, что для авиации и артиллерии различных боеприпасов стали выпускать ровно в 5 раз больше.









Ознакомимся со «средним» 3-тонным ФАБом поподробнее. Общая масса такой авиабомбы достигает чуть больше 3000 кг и содержит в себе 1400 взрывчатого вещества. Сброс такого «небесного гостинца» возможен на высотах до 16 километров со скоростью полета до 1200 км\ч. ФАБ-3000М54 содержит 3 взрывателя и по задумке военных инженеров его первейшей функцией является «терраформирование» до состояния атомизированной пыли и фрагментов металлоконструкций мощнейших фортификационных узлов оппонента, расположенных в крупных городских промзонах. Толстостенный каркас бомбы позволяет проникать и пробивать заглубленные до 10 метров пункты управления, бункеры, склады и иную сильно защищенную инфраструктуру.





Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





По мнению оружейных экспертов, сильнее по разрушительной силе, чем эти бомбы, могут быть только тактические ядерные заряды авиационного базирования. В настоящий момент использовать ФАБ-3000 способны только Ту-22М3.

И самый главный вопрос на сегодня – будут ли для таких массивных снарядов разработаны модули УМПК.