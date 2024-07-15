Дорого обходится официальному Дели зависимость от американских поставщиков.

В Индии задумались о создании собственного легкого истребителя, но возникшие трудности с его постройкой привели лишь к новым проблемам и отказу потенциальных покупателей от приобретения крайне неоднозначной машины. Как оказалось для 83 самолётов Tejas Mk-1A нет американских двигателей F404, которые должна изготовить американская фирма GE Aerospace. Но вместо этого индийская сторона получила 9-месячную задержку и совсем неясные перспективы в будущем. При этом с американской стороны последовали комментарии в духе отсутствия проблем самой компании, а те самые сложности есть исключительно у многочисленных посредников, из-за чего страдает не только индийское правительство, заказавшее у HAL истребители, но и аэрокосмическая отрасль Северной Америки.

В качестве решения официальный Дели подумывает об отказе от услуг HAL и напрямую перейти к сотрудничеству с американцами. Главная задумка такого плана – предложить американцам локализовать производство на индийской земле, что несёт ряд выгод: устранение проблемных субподрядчиков и собственное производство высокотехнологичного агрегата. Об этом пишет IDRW.

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Источник изображения: gagadget.com





При этом ситуация с отсутствующими двигателями для индийского самолёта настолько удручающая, что индийцы уже начали «вспоминать» российский двигатель РД-33, от установки которого отказались ранее.

Изначально такая силовая установка была спроектирована для двухдвигательного МиГ-29А, но проект индийских инженеров – одномоторный, поэтому неясно как поведет такой мотор в Tejas. Следовательно, установка такого агрегата – это слишком большой риск. Но и затягивать слишком долго нельзя: проект разработки индийского истребителя тянется ещё с 2001 года, а на дворе уже идёт вторая половина 2024 года. И бесконечно ждать, когда Индия решит свои проблемы с самолётом и начнет поставки, потенциальные покупатели в виде Египта, Аргентины и Малайзии ждать не могут.