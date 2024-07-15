Даже поступление F-16 на вооружение не переломит негативный тренд для украинской армии.

На фоне заявления от Иво Даалдера, бывшего постпреда США при НАТО о том, что Украине необходимо мобилизовать 18-летних мужчин, чтобы получить позитивные изменения на передовой, сами украинские военные считают, что даже наблюдая за тем, как ВСУ смогли «остановить» российское наступление в районе Харькова, вытеснить ВС РФ с украинских земель не получится в ближайшей и среднесрочной перспективах. Такой информацией делится CNN.

Американские журналисты транслируют мнение украинских бойцов, заявляющих, что западного вооружения в принципе хватает, но его слишком мало, чтобы поменять ситуацию в пользу ВСУ. Такую точку зрения высказал один из командиров 148-й ОАБр с полевым позывным «Сенатор».

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По словам офицера бригады, в небе всё по-прежнему: то есть Россия продолжает доминировать над Воздушными силами ВСУ.









И хотя Киев продолжает надеяться, что скорая передача в украинскую армию нескольких F-16 будет тем самым военным козырем, способным переломить удручающую ситуацию с авиацией, эксперт Конрад Музыка отказывается верить в позитивный исход такого предприятия. «Шестнадцатые» представляют собой самолёты рубежа 80-х и 90-х годов, но их внутренняя начинка, а следовательно и боевые возможности, несколько отстали от таковых у российских актуальных версий самолётов. Проще говоря, в воздушной дуэли выйдут победителями пилоты ВКС РФ, а не лётчики, подготовленные зарубежными партнёрами Киева.

При этом Музыка считает, что в угоду политическим дивидендам, та самая мобилизация, которая должна исправить ситуацию на передовой, была слишком поздно проведена Киевом. Поэтому исправить ситуацию так и не получилось. Такое потенциально «победное окно» может открыться на рубеже августа-сентября, но до этого времени ситуация может усугубиться для украинского командования.