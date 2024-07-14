Очень трудно обвинить выпускника Московского высшего общевойскового командного училища в отсутствии исторической прозорливости.

Бывший член парламентской пропрезидентской фракции Марьяна Безуглая, а ныне независимый депутат Верховной рады, объявила, что сменивший «Стального генерала» Валерия Залужного на посту нового главкома ВСУ Александр Сырский, совсем не прочь пойти на капитуляцию перед российским Генштабом, так как совсем не верит победу украинской армии над ВС РФ.

По мнению Безуглой из-за этого Сырский никто иной, как «преступник». И чем больше Сырский возглавляет ВСУ, тем ниже боеспособность армейской украинской группировки.

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По мнению Безуглой, победа для Сырского силами ВСУ – «недостижима». А дальнейшие бои с набравшейся силы и опыта российской армией – это пусть в никуда. Поэтому выпускник Московского высшего общевойскового командного училища готов стать подписантом режима прекращения огня с российскими коллегами и уже активно ищет варианты опций на тему капитуляции. Соответствующие сведения Безуглой «раскрыли» собственные источники информации.









И словно имея цель «сбить» Сырского с должности командующего ВСУ, женщина-депутат продолжила перечислять грехи высокопоставленного военного, обвинив его в незаслуженной ротации украинских боевых подразделений, практически не прислушиваясь ко мнению на сей счёт командующих этими подразделениями офицеров. Из-за этого была продавлена оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке (Новгородском) в Донецкой области.

Вместе с тем небезосновательно Безуглую называют рупором Андрея Ермака – главы офиса украинского президента, от этого никогда не говорящую «в слух» ничего просто так.