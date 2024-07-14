В отличие от "Орланов", такой дрон без проблем способен пролететь более 2000 км и при этом вернуться на базу "с ворохом" архиважной информации.

Оппозиционные белорусские источники раскрыли информацию, что прошедшей ночью разведывательная версия «Герани-2» после наблюдательной миссии на 3 часа залетела в воздушное пространство Беларуси. После чего совершил перелёт на 350 км. Дальнейшая судьба разведывательной модификации дрона неизвестна, но по двум наиболее вероятным версиям, дальний беспилотник совершил полёт либо в город Витебск, либо закончил свой полёт на территории России, благо тактико-технические характеристики позволяют сделать это, имея «за плечами» время максимального полёта до 2500 км. Об этом рассказал ТГ-канал «Военный осведомитель».





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Тем временем украинская сторона написала, что смогла отследить полёт как минимум пяти «Гераней». Одна из них пролетела в районе Славутича и Чернигова, после же улетела в направлении белорусско-украинской границы в квадрате черты Гомельской области.









С самой высокой вероятностью на такой дрон вместо ударной боевой части, имеющей массу до 100 кг, установили видеокамеры, позволяющие благодаря длиннофокусным объективам и защищенным каналам связи, проводить визуальное наблюдение в режиме реального времени. И что самое неприятное для украинского Генштаба, дрон во время пересылки информации российским специалистам полагается на украинские беспроводные сети. Именно их цифровая инфраструктура используется для отправки ключевых изображений и видеопотока на станции управления российского командного центра. Причем в случае обнаружения цели особой важности, в оперативном режиме «Герань» может выполнить и миссию по наводке на обнаруженный объект российской ракеты «Искандер» или иной, подходящей для удара высокоточной версии российского ракетного вооружения.