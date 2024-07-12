Польша прямо отказалась запускать противоракеты со своей территории в виду совершенно небеспочвенных опасений угодить под раздачу ВС РФ.

Бесконечные требования украинских высших лиц по части передачи им передовых зенитных систем своих западных союзников, ни на миг не повышают устойчивость ПВО украинского государства. Российским ОТРК «Искандер» всё равно, какие перед его ракетами в качестве преграды стоят противоракетные установки: сверхсовременные и высокотехнологичные западные, такие как NASAMS-2, IRIS-T MLS, Patriot или устаревшие, сделанные ещё в эпоху СССР комплексы С-300. Всех их с одинаково высокой вероятностью повреждения и поражения «умножает на ноль» российская армия. И сделать что-либо с этим украинский Генштаб не может, воочию наблюдая, как день за днём выводятся лучшие системы противовоздушной обороны украинской армии ракетами «Искандера». О чем спешит сообщить портал Military Watch Magazine.





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О том, что это не просто слова в многочисленных иностранных газетных публикациях, наглядно демонстрируют кадры объективного контроля российских беспилотников, ввиду бесполезных действий украинских ЗРК. Именно один из российских дронов записал, как совсем недавно размещенные вопреки строгим протоколам безопасности американские ЗРК Patriot, переданные Пентагоном ВСУ, взлетели на воздух в н.п. Южное в одесском регионе, лишь только их местоположение было заложено в управляющий модуль российского «Искандера».









При этом «Искандеры» не относятся к классу спецсредств, предназначенных для выбивания ПВО, но их высокая эффективность не подвергается сомнению, как это было с уничтоженными «Патриотами» и С-300. При этом, ракеты комплекса 9К720 могут изменить конечную точку прилёта прямо в момент своего полёта, что делает их идеальным выбором поражения для мобильных установок.

А ещё за несколько дней до уничтожения ЗРК Патриот на Одессчине, «Искандеры» поразили украинскую ПВО в районе Покровска.









Тем временем ряд турецких ТГ-каналов считает, что ВС России уничтожили 12 батарей «Патриотов» только за последний год.