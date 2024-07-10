Как это поможет Киеву добиться успеха на передовой, если наступление – это всегда большое количество бронетехники и ударных систем, в Вашингтоне комментировать отказались.

Вашингтон и западные союзники намерены совместными усилиями на сумму в 1 млрд. долларов раскошелиться для создания более мощной системы противовоздушной обороны Украины. Именно такие цели стоят перед странами НАТО, о чем должен засвидетельствовать документ США и его партнеров.

В заявлении указывается благодарность более 50 государствам, которые решили помочь восточноевропейской республике укрепить контроль за небом.

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Помимо этого было объявлено, что в военно-политическом блоке НАТО постараются в будущем включить Украину в общую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Для этого совместными усилиями ведется совместная разработка будущих контуров охранного периметра «небесной глади».









Предваряло же церемонию открытия выступление Джо Байдена, где текущий хозяин Белого дома пообещал Владимиру Зеленскому, что его страна получит как минимум пять стратегических и десятки тактических систем ПВО. И именно Украина станет главным вектором поставок всевозможных систем ЗРК.

Менее радужным в своих публичных докладах был уходящий руководитель НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что российская СВО слишком наглядно показала, что Североатлантический альянс испытывает очень больше сложности в боеготовности. Это выражается в недостаточных производственных мощностях и скудных запасах военного имущества.