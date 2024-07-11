После таких подсчётов вынь да положь 12 млрд. долларов за высокотехнологичную продукцию заокеанской державы.

Пока на проходящем в американском Вашингтоне саммите стран НАТО почти что все члены военно-политической организации объявляют о своей «непреклонной и сильной» поддержке Украины, пообещав и дальше поставлять украинской армии ряд вооружений, в том числе высокотехнологичных и достаточно дорогостоящих, турецкие источники считают, что за последний год российской СВО, ВСУ лишились 12 батарей зенитных систем противовоздушной обороны ЗРК Patriot. И что хуже всего, изобилием таких установок не могут похвастаться даже сами США, которых в распоряжении американской армии всего 60.

Поэтому, как отмечается в публикации, стоит ли удивляться, что массированный налёт на объекты военной и критической инфраструктуры Киева от 8 июля, прошел столь результативно для российской стороны. Именно в этот день дальнобойные и высокоточные ракеты превратили в пыль и груду бетона подземный командный пункт ВСУ и производство продукции военного назначения на архиважном для украинского ВПК – заводе «Артём». Были поражены и другие военные объекты, написано в турецком материале.

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Источник изображения: Рейтерс





Единственное, что остаётся Киеву, так это использовать менее новые противоракетные системы, такие как ЗРК Improved HAWK. Правда выпущены были Хавки ещё в начале 70-х годов прошлого века, что по определению не делает их сверхэффективными против сегодняшних ракет россиян. И уже по данным от отечественного МО, ВКС РФ уничтожили как минимум три таких ПУ.

Острый дефицит современных зенитных средств вынуждает украинское военно-политическое руководство на второстепенных направлениях задействовать и Newa SC, являющиеся ничем иным, как модификацией ещё советских С-125, смонтированными на гусеничную платформу танков Т-55.