Виктор Орбан известен тем, что он единственный может увидеться и с Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином.

Из венгерского Будапешта на территорию Белоруссии залетел гражданский лайнер. Западные масс-медиа считают, что это самолёт Виктора Орбана, спешащего на встречу в столицу России.

Главный европейский дипломат Европейского Союза Боррель обозначил, что Брюссель, как столица ЕС, оставил венгерского премьер-министра без мандата на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, а сам визит есть ничто иное, как «лишь» двухсторонние переговоры.

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О том, что Орбан собрался посетить Москву, сам венгерский политик отказался комментировать. Хотя косвенно намекнул, что некие «деликатные действия» обязательно последуют.









Во время журналистской беседы в эфире радио Kossuth венгерского политика спросили, следует ли ожидать ещё действий на так называемом украинском треке. Такие вопросы были адресованы после личной встречи с руководителем Украины Зеленским.

Орбан ответил, что «забегать вперед» слишком рано, поэтому комментарий от премьера Венгрии будет, но только после завершения всех событий ближайших дней.





Украинский портал "Страна"





Самой главной своей миссией высокопоставленный венгерский функционер видит гипотетический мир между Россией и Украиной, к которому обе стороны вооруженного конфликта нужно подтолкнуть. В то же самое время он знает, что сделать это могут только крупные и авторитетные государства. Очевидно намекая на официальные Вашингтон и Пекин.









По последним данным, самолёт с Орбаном всё-таки прибыл в Москву. Об этом сообщил личный пресс-секретарь венгерского премьера.