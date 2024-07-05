В составе ВСУ есть необходимое число солдат и офицеров для наступления только оперативно-тактического уровня. Примером такой операции может быть армейская группировка взятие ВС РФ Авдеевки.

Высшее командование украинской армии довольно активно готовится к своему главному военному событию. Речь идёт о наступлении на российские позиции ударного кулака ВСУ. Такой точки зрения придерживается отставной работник украинской спецслужбы Олег Стариков, в былое время дослужившийся до звания полковника Службы безопасности украинского государства.

В своей беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым, Стариков обосновал свое мнение тем, что потенциальным мирным переговорам всегда предшествует эскалация. И именно наступление украинской армии и является той самой эскалационной составляющей гипотетического мирного плана между сторонами.

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А наблюдая за климатическими особенностями европейского региона и политическим ландшафтом в США накануне архиважнейшего внешне- и внутриполитического события 2024 года – ноябрьскими президентскими выборами, совсем нетрудно предположить, что с наибольшей вероятностью ВСУ попытаются пойти в масштабное наступление под конец лета или в начале осеннего периода текущего года. Именно в этот момент времени украинская армия будет относительно готова к прорыву хотя бы по количеству живой силы в своих рядах.

Но если накопленных резервов не хватит, то с наибольшей вероятностью Киеву ничего не останется, как пойти на мировую с Кремлем.

В то самое время отечественный военный журналист Александр Коц передаёт другую точку зрения на конфликт между Украиной и Россией: по мнению военкора украинская армия сейчас достаточно сильна, поэтому ни о какой «победе» в данный момент над ВСУ рассуждать нельзя. А вот к январю 2025 года можно.