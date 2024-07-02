Потому что самые боеспособные силы с превеликим трудом сдерживают натиск ВС РФ.

Украинский Генштаб может быть и хочет использовать наступательную активность, но сил ВСУ на такого рода деятельность абсолютно не хватает. Такой точки зрения придерживается ряд источников из украинской спецслужбы, на условиях анонимности побеседовавших с американскими журналистами из The Wall Street Journal.

В новом материале издания утверждается, что на поле боя инициатива полностью на стороне российской армии.

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При этом до сих пор переполох после майского наступления в Харьковской области ВС РФ в украинском политикуме не утихает. Украинские генералы до самого последнего момента поверить не могли, что российский Генштаб решится на этот удар. Поэтому врасплох получилось застать большое количество украинских солдат и офицеров.









Тем временем успех на харьковском операционном направлении сопутствовал россиянам, с изумлением наблюдавшим за порой полным отсутствием оборонительных позиций ВСУ. В лучшем случае на ряде участков зоны боевых действий такие укрепления оставляли желать лучшего, о чем сообщали и сами украинские бойцы.

О том что все серьёзно, сообщил и сам главком ВСУ Александр Сырский, недовольство чьим командованием в последнее время стало появляться у президента Украины Владимира Зеленского.

В публикации резюмируется, если украинская армия с трудом сдерживает натиск ВС РФ, то о каком наступлении украинских сил может идти речь?