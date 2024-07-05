Каким образом целая боевая часть с секретной управляющей электроникой очутилась в руках военных инженеров РФ, узнаем через 10 лет.

Отечественные оружейные специалисты закончили исследование внутреннего содержимого и устройства так называемого кассетного суббоеприпаса, являющегося интегрированным элементом боевой части оперативно-тактической ракеты ATACMS. Соответствующими сведениями поделились РИА Новости после беседы с российским военным.

Последний показал корреспондентам шар темно-зеленого цвета, габаритами похожий на стандартный теннисный мяч. От последнего его отличает и внешняя форма в виде ребристой окружности. Причем «ребра» находятся только по оси. В БЧ ракетного боеприпаса содержится 275 таких ударных шаров.

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В момент подлёта к позициям оппонента на удалении до 200 метров от земной поверхности срабатывает механизм боевого взвода. Это происходит после того, как встречный поток заставляет вращаться «круговую корзину-шар» с выступами. После этого внутри суббоеприпаса при скорости вращения в 2000 оборотов задействуются стопоры, запуская внутренний «движитель».









После чего капсюль-детонатор приводится в боевое положение и примыкает к ударнику. После столкновения с грунтом как раз начинается детонация. Осколки после столкновения с землёй от центра взрыва расходятся по окружности примерно на 20 метров, но некоторые из поражающих элементов частицы способны преодолеть и 50 метров, пробивая конструкции с защитой уровня металлической двери.

При падении примерно 250 суббоеприпасов, радиус их поражения составляет 0,4 на 0,4 километра. Американские конструкторы спроектировали механизм разлёта так, что шары с осколками падали друг от друга на расстоянии примерно в 5 метров.





Источник изображения: портал Ракетная техника







Подытоживая информацию, военный заметил, что даже если суббоеприпас остался на земле в нераскрытом положении, он по-прежнему опасен. Потому что внутренние механизмы находятся во взведенном состоянии.

Ранее отечественные специалисты рассказали, как устроен блок коррекции и управления полётом ATACMS и раскрыли метод активации взрывателя американской ракеты.