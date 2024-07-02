Таившая до недавнего времени слишком много секретов начинка теперь изучена вдоль и поперек.

Российские военные инженеры во время разбора головной части дальнобойной ракеты ATACMS теперь добрались и до взрывателя оперативно-тактического боеприпаса. Важный модуль по своему устройству оказался весьма сложным и многокомпонентным комплексом. При этом по первоначальной задумке американских оружейных конструкторов, важный компонент высокоточного снаряда должен был снаряжать противокорабельные ракеты. Но судьба распорядилась иначе, и устройство было интегрировано в боевую часть класса «земля — земля» с запуском с земной поверхности по точно таким же целям.

Что интересно, взрыватель в составе БЧ попал отечественным инженерам уже во взведенном состоянии, поэтому перед полным разбором опасный предмет обезвредили.

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В ходе дальнейших работ выяснилось, что взрыватель в ракете был не один, соседствуя с так называемым промежуточным механизмом инициации взрыва.

Да и сам основной блок, запускающий момент взрыва, можно регулировать, когда в зависимости от положения, режим работы модуля выставляется в определенную позицию. Сделано это для безопасного использования.





Источник фото: ракетная техника





Как подытожил техник, делавший разбор, теперь выяснены все секреты иностранной ракеты, переданной Пентагону украинской армии. С помощью АТАКаМСов украинский Генштаб пытается замедлить российское наступление.

Вчера стало известно, что получив в своё распоряжение ATACMS, отечественные инженеры узнали, как устроена и из каких деталей состоят модули коррекции и наведения этой ОТР. Они тоже оказались очень сложными многокомпонентными блоками управления.