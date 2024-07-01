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Madarator
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
Инженеры получили возможность доступа к важным компонентам системы наведения американской ракеты.

   В ходе пока что неозвученных оперативных мероприятий российские военные инженеры получили архиважный доступ к наземному блоку наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS. Данный высокоточный и дальнобойный боеприпас запускается украинской армией с колёсной и гусеничной установок M142 HIMARS и M270 MLRS соответственно.

   Отечественные специалисты приступили к изучению внутренней системы и уже сделали первые шаги по реверсинжинирингу. Но для начала раскрыли устройство модуля наведения. Как оказалось, агрегат состоит из набора лазерных гироскопов и GPS-платы. Первый видеоматериал об этом появился в распоряжении журналистов из РИА Новости.

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   В кадре демонстрируются разобранная система наведения, состоящая из трёх кольцевых гироскопов, работающих на свойствах лазера. Именно гироскопы не позволяют боевой части уйти с построенной баллистической траектории. А в конце полёта, как в прочем и в самом начале, подключается функционал GPS-антенны, корректирующей, если надо в дополнительном режиме полёт ракеты.


Блок коррекции полёта ATACMS. Источник изображения: vk.com


   Подытожил военный тем, что теперь российские аналитики по ракетостроению знают не только, как ракета управляется от точки старта до потенциальной точки прилёта, но и как происходит координация и корректирование высокоточного боеприпаса.



   Вспомним, что ATACMS относится к ракетам с баллистической траекторией полёта класса «земля — земля». В качестве горючего применяется твердотопливный элемент. Ракету выпускает американская корпорация Lockheed Martin. Версия боеприпаса, переданная Киеву, имеет максимальную дальность пуска в 300 км, переданная в прошлом году. ВСУ используют АТАКаМС для ударов по территории РФ.

   Ранее российский спецназ получил доступ к ракетам HIMARS, после чего российские ЗРК стали их сбивать значительно проще.

#atacms #m142 himars #m270 mlrs #внутреннее устройство atacms #реверсинжиниринг #реверсинжиниринг atacms #устройство atacms
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