Взлетать с не приспособленных аэродромов, а моментами даже разрушенных, умеют лишь советские Су-27.

Участившиеся удары последних дней по военно-воздушным базам украинской армии наглядно демонстрируют западным партнерам Киева что будет, если первые F-16 попадут в ВСУ. «Самые умные» из зарубежных союзников Украины понимают, что это уже совсем прозрачный намёк от российского командования, наглядно объясняющий, что «не только лишь все» американские истребители смогут отправиться на боевую миссию в украинское небо. Для большей части из них «украинская командировка» с наибольшей вероятностью, закончится бесславно на земле. Возможно даже на взлётно-посадочной полосе, под одним из бесконечных ударов российских высокоточных боеприпасов и ударных версий дронов.

Такой точкой зрения с корреспондентами российской Ленты поделился военный аналитик, ранее дослужившийся до звания полковника в российской армии.

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Источник изображения газета.ру





По мнению Анатолия Матвийчука, воздушные гавани Миргород, Долгинцево и Полтава практически были готовы принять на место постоянной службы F-16. Но своевременный прилёт «Искандеров» с фугасной и кассетной боевыми частями поставили крест на такой перспективе. Разгромленные взлётно-посадочные полосы и навигационные посты не дадут соврать.

При этом боль потерь для Воздушного командования ВСУ не заканчивается с утерей асфальто-бетонных поверхностей и навигационных сооружений. Куда хуже, что от российских ударов пострадали украинские истребители, переоборудованные для использования западного высокоточного и дальнобойного вооружения. Например французских и британских ракет линеек SCALP-EG и Storm Shadow.

Теперь после поражения аэродромов, Киеву нужно решить как действовать дальше: восстанавливать существенно поврежденные военные базы или размещать F-16 за рубежом. Например, в Молдавии или Румынии.