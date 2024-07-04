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Madarator
Forbes: ВСУ не могут защитить свои авиабазы от российских ракет и разведывательных БПЛА
Только за три последних дня Искандеры в крылатом и баллистическом исполнениях атаковали три разных военных аэродрома Украины.

   Российские ракетчики третьи сутки подряд выбивают и без того немногочисленную боевую авиацию украинской армии, находя при помощи детализированных фотографий российских космических спутников местоположение самолётов и вертолётов ВСУ. Дальше в дело вступают разведывательные версии БПЛА, свободно находящиеся в защищенном периметре украинских воздушных гаваней, не боясь огня зенитных ракет и наземных установок. Спустя мгновения авиабазы представляют собой сплошное облако огня и пыли, после сверхточного прилёта быстрых «Искандеров». Ведь длиннофокусные объективы дронов ZALA и Supercam превосходно наводят на цель и корректируют удары БЧ.

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Источник изображения: fun-space.ru

   Именно в таком ключе в минувшую среду российский БПЛА целых 60 минут перемещался над территорией военного аэродрома Долгинцево в днепропетровском регионе, выискивая какую-нибудь важную цель. И нашёл. Под сенью плотно сплетённой маскировочной сети ютился одинокий МиГ-29 украинских Воздушных сил. А чтобы в случае потенциальной атаки 9М723К, больше известной как версия ракеты «Искандер» с кассетным боевым исполнением, шансы выдержать гипотетическую атаку МиГом ВСУ были больше, самолёт сбоку был прикрыт контейнерами. Но на невезение украинской стороны, дефицитный истребитель «выдал» так называемый автомобиль аэродромного обслуживания. Да и удар наносился «обычной» квазибаллистической боеголовкой 9М723-1 всё того же «Искандера». Поэтому самолёт МиГ-29 был уничтожен безвозвратно, когда не помогли ни защитные контейнеры, ни расположенные рядом в качестве приманки макеты Су-25.

Электрический и практически бесшумный дрон ZALA

   В прошедший вторник был обнаружен и выведен из строя Ми-24ПУ1 – на его неудачу русская армия как раз использовала «Искандер» с 45 осколочными боевыми элементами 9Н730, представляющими собой боевые кассеты. Так как вертолёт не был защищен практически ничем, то поражающие элементы не оставили ему ни единого шанса.

   Но самая впечатляющая военная фортуна для ВС РФ и наоборот, полное фиаско для командования ВСУ, приключились в минувший понедельник, когда украинская армия за раз лишилась сразу шести самолётов Су-27, четыре из которых утеряны безвозвратно, а два остальных повреждены. Именно 1 июля расчёты 9К720 (Искандер) выпустили для большей надёжности сразу две ракеты – 9М723К (кассетная) и 9М723-1Ф (фугасная). Шансов спастись от комбинированной атаки не было.

   В американском издании видят проблему прежде всего в кризисе украинской ПВО, дефицит установок и ракет которой серьёзно ощутим. А со счетов не стоит сбрасывать и планомерную работу российского Генштаба, ранее проведшего качественную работу по выбиванию именно систем ЗРК.

   Результаты таких действий как раз сейчас мы и наблюдаем на аэродромах Миргорода, Полтавы и теперь и Долгинцево.

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