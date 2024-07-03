Без самолётов украинской армии будет сложно как никогда. А первые F-16 обещают "показать в деле" только осенью.

Российский Генштаб обнаружил одну из главных болевых точек украинской армии и с ощутимым упорством «избавляет» Воздушные силы ВСУ от «лишних» самолётов. И наблюдая за последними сверхэффективными ударами ВКС, с этим сложно поспорить. Публикацию о том, что украинские аэродромы стали последним пристанищем для украинской авиации и аукнулись неприемлемым ущербом для украинского Генштаба, выпустил военный блогер известного издания Forbes Дэвид Экс.

Американский журналист в своем материале назвал украинскую авиацию «потрепанной», на долю которой и без того выпало тяжелое испытание в виде точных ударов российских ракет по местам базирования.

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Источник изображения: saidpvo.livejournal.com

При этом можно было бы считать потери самолётов и вертолётов некритичными, если бы возместить грандиозный ущерб удалось новыми образцами авиатехники, но восполнить пораженные единицы практически неоткуда.

И по мнению Экса, главная проблема, почему так много боевых самолётов украинской армии теперь сгодятся разве что для списания в утиль, это отсутствие установок ПВО и ракет к ним. Поэтому грозные гости в виде ударных БПЛА и высокоточных и дальнобойных российских ракет порой заходят в «открытую дверь». Иначе и не выразишься: ведь на одну сбитую ракету в июне 2024 года приходится 3-4 пропущенных.

Миргород на карте Украины.

Статья в журнале появилась на фоне события в Полтавской области в воздушной военной гавани Миргород, где после прилёта «Искандера-К» с кассетной боевой частью 9Н722К1, начинённой осколочными боевыми элементами 9Н730, «не удел остались» как минимум шесть истребителей Су-27 и важная аэродромная инфраструктура.