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Madarator
На Украине заявили об остром кризисе в Часовом Яре из-за потери района Канал
Удерживать вторую половину города много сложней из-за плохих оборонительных позиций, расположенных в западной части города.

   Российские десантники смогли закрепиться в восточной части донецкого города Часов Яр и полностью установили контроль над архиважным микрорайоном Канал. Теперь продвижение идёт и по флангам. Об явном успехе отечественных передовых подразделений вышла публикация на украинском ресурсе «Страна», где в качестве источника оперативной обстановки используются данные связанного с украинской разведкой портала Deep State.

   Согласно данным проукраинского ресурса. Военнослужащие ВС РФ держат плотную оборону в окрестностях Канала и одновременно расширяют плацдарм, имея движение по направлению к урочищу Орлова. Последнее находятся рядом с каналом Северский Донец — Донбасс.

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   При этом DS отказывает в достоверности официальным украинским источникам, где пишут о якобы успешной контрнаступательной активности ВСУ на донецком операционном направлении.

   При этом на сетевом ресурсе назвали главные ошибки украинских генералов, посылающих в бесполезные штурмы отряды украинских бойцов, вынужденных сражаться за утерянные позиции, потенциальный контроль над которыми не имеет никакого смысла.

   Городская округа «Квартал» занимает восточные площади Часова Яра, находящаяся восточнее канала Северский Донец - Донбасс.


Источник изображения: Военное обозрение


   Новость о том, что оборона Часова Яра начала трескаться, когда ВСУ стали выходить из восточной половины города, появилась сегодняшним утром. Украинским подразделениям теперь приходится закрепляться в западной части населённого пункта, надеясь не допустить полного освобождения города российскими подразделениями. Хотя с потерей Канала, как самой укрепленной и удобной для обороны части города, сделать это будет крайне сложно.

#часов яр #битва за часов яр #донецкое направление
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Украинская армия отступила из восточной части Часова Яра
Российские подразделения полностью освободили микрорайон Канал в Часов Яре
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