Новые истребители может быть быстрей и передадут, но те же самые проблемы будут преследовать и их.

Российская СВО на Украине идёт уже третий год, но именно в ходе недавнего удара по военной базе в полтавском Миргороде Воздушные силы ВСУ лишились сразу пяти истребителей, что стало своеобразным рекордом по единоразовым потерям украинских самолётов с начала спецоперации. Информацию об этом приводит свежая публикация Military Watch Magazine.

Ресурс информирует иностранного читателя военной периодики, что Су-27 – это один из самых лучших боевых самолётов в изрядно поредевших украинских ВВС. При этом пилоты ВСУ, сумевшие провести за штурвалом как американского F-16, так и советского Су-27 несколько часов, считают, что разработка СССР в комплексе более эффективна.

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При этом авторы публикации погружаются в историю разработки многофункционального истребителя, объясняя, что главная цель создания «Двадцать седьмого» – это представить самолёт, побеждающий американский F-15. Который, как и Су-27, относится к классу тяжелых истребителей.

Тем более «Двадцать седьмой» часть авиационной боевой истории считался самым совершенным истребителем с главным достоинством, заключавшимся в завоевании превосходства в воздухе. И в отличие от МиГ-29, Су-24 и F-16, дальность максимального полёта не была столь ограничена. А бортовая радарная установка была куда более продвинута, позволяющая использовать против воздушных оппонентов куда более внушительный ударный ассортимент воздушных средств нападения. Не стоит сбрасывать со счетов и повышенную маневренность в большинстве скоростных режимов.

Но при сравнении с отечественным МиГ-29 есть и недостатки. Примером чего служит требование более длинных полос для взлёта и посадки, как и более плотного уровня технического обслуживания. Но в сравнении с западными авиамашинами, он имеет положительное качество в способности взлетать с временных аэродромов, даже частично разрушенных.





Военный аэродром в Миргороде в момент удара. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

В публикации так же отмечается, что хотя украинские военные блогеры обвинили командный состав в намеренном оставлении боевых бортов на открытой местности, часть анонимных собеседников MWM видят тут не преступную халатность, а прямой умысел с целью оказать давление на западных союзников Киева, ускорив таким экстравагантным образом поставку F-16.





Mirage 2000D с дальнобойной ракетой SCALP EG. Источник фото: vpk.name





При этом по другой версии, уничтожая чуть ли не в ежедневном режиме очередной самолёт, либо вертолёт Воздушных сил ВСУ, Кремль и российский Генштаб демонстрируют Вашингтону и Брюсселю в наглядном режиме, что то же самое ожидает и F-16 и Mirage 2000, как только они появятся на Украине. Заставляя «лишний раз» подумать.