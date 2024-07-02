Но неофициально на Украине "Шестнадцатые" уже не только есть, но и применяются на передовой.

Украина получила разрешение на импорт 24 истребителей F-16 от правительства Нидерландов. Соответствующий документ подписало руководство министерства внешней торговли и сотрудничества. Публично об этом объявила глава оборонного ведомства страны тюльпанов – Кайса Оллонгрен.



По мнению военной чиновницы, очень скоро местные «Шестнадцатые» будут служить на благо вооруженных сил украинской армии.



Стало известно, что дополнительным комплектом к зарубежным истребителям идут запчасти, комплекс авиационного вооружения и наземное оборудование для аэродромного обслуживания.

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В экспортном мероприятии так же примут участие военные специалисты США и Дании. А руководителем проекта так называемой авиационной коалиции станет генерал-майор Арну Столльманн.

А мы вспомним, что за два последних месяца лета Воздушные силы ВСУ могут быть укомплектованы как минимум 60 американскими истребителями. Помимо официального Амстердама, в проекте отправки примут участие Бельгия, Норвегия и Дания. По одной из версий самолёты будут находиться на военных базах НАТО. И лишь во время боевых миссий присутствовать в украинском небе.

Тем временем в Сети активно циркулирует информация, что первые F-16 уже были использованы в боях на территории Украины. Но официально подтверждения данное событие всё ещё не получило.